HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 68,70 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 68,70 EUR. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 69,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 682.303 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 81,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 60,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,20 EUR.

HENSOLDT gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter