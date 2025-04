HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

HENSOLDT im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 63,00 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 63,00 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,05 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.964 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 81,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,658 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 62,00 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 863,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 711,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

RENK-Aktie verliert kräftig - auch Rheinmetall und HENSOLDT tiefrot

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

HENSOLDT-Aktie steigt: HENSOLDT vollendet Refinanzierung und erhöht finanzielle Spielräume