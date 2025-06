HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Dienstagvormittag herbe Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,1 Prozent auf 86,90 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 86,90 EUR abwärts. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,85 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,00 EUR. Bisher wurden heute 110.269 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 218,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,638 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 83,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HENSOLDT ein Ergebnis je Aktie von -0,13 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,00 Mio. EUR – ein Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

