HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Montagmittag an
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 107,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 107,60 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 309.309 HENSOLDT-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 1,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,65 Prozent.
Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,619 EUR je HENSOLDT-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,60 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 549,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
