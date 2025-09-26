HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT bricht am Montagnachmittag nach oben aus

HENSOLDT im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 109,20 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,9 Prozent auf 109,20 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 601.265 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Abschläge von 75,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 102,60 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

