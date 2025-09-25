HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 102,20 EUR ab.

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 102,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 101,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,70 EUR. Bisher wurden heute 92.989 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 6,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 73,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,626 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

