HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit KursVerlusten
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 102,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 102,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 101,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 110.185 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 73,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,626 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie.
HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Rüstungsaktien bleiben im Fokus: So schlagen sich Rheinmetall, HENSOLDT und RENK am Dienstag
Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen