HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittwochmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 101,30 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 101,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 102,00 EUR. Mit einem Wert von 98,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 232.324 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 6,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 73,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,626 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungsaktien bleiben im Fokus: So schlagen sich Rheinmetall, HENSOLDT und RENK am Dienstag

Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?