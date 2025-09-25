HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagvormittag nach
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 103,60 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 103,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 103,30 EUR. Mit einem Wert von 103,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.081 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 5,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 73,67 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Rheinmetall-Aktie pausiert Rekordrally: Ukraine-Krieg und Trump-Wende befeuern auch HENSOLDT & RENK nur kurz
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Rüstungsaktien bleiben im Fokus: So schlagen sich Rheinmetall, HENSOLDT und RENK am Dienstag
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen