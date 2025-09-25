HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagvormittag nach

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 103,60 EUR abwärts.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 103,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 103,30 EUR. Mit einem Wert von 103,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.081 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 5,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 73,67 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

