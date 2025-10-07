Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag gesucht
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 25,57 USD zu.
Um 15:53 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 25,57 USD zu. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 25,92 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,41 USD. Zuletzt wechselten 449.481 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Bei 25,92 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,37 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 11,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 53,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 USD aus.
Am 03.09.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
