Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Donnerstagabend

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 24,86 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,86 USD zu. Bei 24,96 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1.022.898 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 24,96 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,42 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD ab. Mit einem Kursverlust von 51,84 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,541 USD.

Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2025 1,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

