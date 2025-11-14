Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,02 USD nach oben.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 23,02 USD. Bei 23,42 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,47 USD. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 1.155.230 Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,81 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Mit einem Kursverlust von 48,00 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,536 USD.

Am 03.09.2025 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Mrd. USD – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2025 1,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

