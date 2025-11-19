Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Mittwochabend ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 20,69 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 20,69 USD. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 20,63 USD. Bei 20,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.454.502 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,528 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier.

Am 03.09.2025 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.12.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2025 1,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

