Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Kursentwicklung im Fokus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zieht am Donnerstagnachmittag an

20.11.25 16:09 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 21,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,18 EUR 0,06 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 21,00 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,29 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 384.302 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,99 Prozent.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,528 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hewlett Packard Enterprise möglicherweise am 03.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

