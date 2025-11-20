Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

So bewegt sich Hewlett Packard Enterprise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 20,01 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 20,01 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,00 USD nach. Bei 21,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.057.984 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,43 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,18 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,528 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.09.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hewlett Packard Enterprise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.12.2026.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 USD je Aktie.

