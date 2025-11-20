DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
So bewegt sich Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

20.11.25 20:23 Uhr

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 20,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,18 EUR 0,06 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 20,01 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,00 USD nach. Bei 21,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.057.984 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,43 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,18 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,528 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.09.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hewlett Packard Enterprise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.12.2026.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

