Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,83 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 20,83 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 20,91 USD. Bei 20,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 334.401 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 26,88 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 42,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 03.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

