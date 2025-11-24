Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,83 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 20,83 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 20,91 USD. Bei 20,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 334.401 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 26,88 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 42,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 USD ausgeschüttet werden.
Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 03.12.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2018
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.2017
|Hewlett Packard Enterprise Market Perform
|BMO Capital Markets
|05.12.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Gabelli & Co
|19.10.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|08.09.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|23.02.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|01.09.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|10.05.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|05.11.2015
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen