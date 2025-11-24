DAX23.277 +0,8%Est505.546 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.720 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,48 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Blick auf Hewlett Packard Enterprise-Kurs

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Montagnachmittag nordwärts

24.11.25 16:10 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,83 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
17,92 EUR 0,58 EUR 3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 20,83 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 20,91 USD. Bei 20,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 334.401 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 26,88 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 42,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 03.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie

HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen