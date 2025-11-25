Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Hewlett Packard Enterprise im Blick

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 21,09 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 21,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 21,23 USD. In der Spitze fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 20,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 282.524 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,43 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 20,20 Prozent niedriger. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 76,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,528 USD.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hewlett Packard Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet. Am 03.12.2026 wird Hewlett Packard Enterprise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

