Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Montagabend an Fahrt

24.11.25 20:23 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Montagabend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 21,22 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 21,22 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,25 USD. Bei 20,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.203.388 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,55 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 43,59 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,528 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7,67 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 04.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 03.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

