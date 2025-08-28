Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 22,58 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,5 Prozent auf 22,58 USD ab. In der Spitze fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,44 USD. Bei 22,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 1.051.412 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (11,97 USD). Mit einem Kursverlust von 46,99 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,539 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2024.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2027 2,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

