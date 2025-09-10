Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,136 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 08:57 Uhr bei 0,136 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,136 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,136 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,136 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 1.001 Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 670,925 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,351 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net