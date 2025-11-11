DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Notierung im Fokus

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

11.11.25 16:08 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 0,154 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,15 EUR -0,01 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:54 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 0,154 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,152 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,161 EUR. Bisher wurden heute 75.301 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,546 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 255,007 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit Abgaben von 39,207 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.02.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung