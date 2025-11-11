Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 0,154 EUR nach.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:54 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 0,154 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,152 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,161 EUR. Bisher wurden heute 75.301 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,546 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 255,007 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit Abgaben von 39,207 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.02.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net