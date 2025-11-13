Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag ins Plus

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 0,159 EUR.

Die Aktie legte um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,159 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,169 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,153 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 134.643 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,553 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 247,362 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 41,709 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 244,79 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.02.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net