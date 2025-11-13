Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 0,165 EUR zu.

Um 11:55 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,0 Prozent auf 0,165 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,165 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,151 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 70.000 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 0,530 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 221,212 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 68,367 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,84 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 244,79 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net