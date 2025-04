Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 0,140 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 11:55 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,6 Prozent auf 0,140 EUR ab. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,136 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,141 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 33.400 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 637,143 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,098 EUR). Mit Abgaben von 30,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK einfahren.

