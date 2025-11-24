Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 4,0 Prozent auf 0,152 EUR ab.

Um 15:44 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,152 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,149 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,152 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.560 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 27.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,553 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 72,477 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,028 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 21.10.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 244,79 Mio. NOK.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net