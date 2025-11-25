Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Vormittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,155 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:14 Uhr 1,0 Prozent auf 0,155 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,155 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,157 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 27.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,553 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 71,971 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 40,129 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,84 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 244,79 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.02.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net