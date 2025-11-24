DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Montagvormittag Verluste

24.11.25 09:25 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 0,150 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr um 2,5 Prozent auf 0,150 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,151 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.570 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,540 EUR markierte der Titel am 27.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 259,521 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,750 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Der Umsatz wurde auf 244,79 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 10.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.02.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

