Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,6 Prozent auf 0,151 EUR.

Um 16:05 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 8,6 Prozent auf 0,151 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,151 EUR. Bei 0,160 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 128.055 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,540 EUR. Mit einem Zuwachs von 256,671 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,243 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Das EPS lag bei -0,84 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 16.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net