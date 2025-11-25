Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 3,4 Prozent auf 0,151 EUR ab.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 0,151 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,151 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,157 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 11.265 Stück.

Am 27.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,553 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 265,741 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 38,624 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 16.02.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net