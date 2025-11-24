Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 0,149 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 11:37 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 0,149 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,149 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,151 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.075 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,540 EUR erreichte der Titel am 27.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 261,930 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 37,332 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 21.10.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 244,79 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.02.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net