Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zündet am Mittag Kursrakete

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,6 Prozent auf 0,170 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 8,6 Prozent auf 0,170 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,170 EUR. Bei 0,170 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21.030 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 507,774 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,098 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,285 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,045 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net