Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Corona-Check - So machen Sie Ihr Depot krisensicher

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 14/2020, ab Samstag, 4. April 2020, im Handel und auch digital



Themenauswahl

Corona-Check: So machen Sie Ihr Depot krisensicher

Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Zinsen, Immobilien - wie die Lage ist, wie Sie Ihr Depot krisenfest aufstellen können.

Konzerne auf Kurzarbeit

Wie DAX-Unternehmen sich in der Corona-Krise wetterfest machen. Allein die Lufthansa hat 87.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, zwei Drittel der Belegschaft.

Mister DAX glänzt

Der Crash-Fonds von Dirk Müller läuft top. Wer sich mit ihm messen kann.

Knaller-Urteil

Millionen dürfen ihre Darlehen nun kündigen. Was man wissen muss.

Im Sturmtief

Der Ölpreis ist auf historischem Tief. Warum sich die Aktien von Ölmultis gerade deswegen lohnen.

Unter Strom

Krise? Welche Krise? Bei Varta laufen die Geschäfte auf Hochtouren. Dennoch sollten Aktionäre des Batterieherstellers vorsichtig sein.

Im Plan

Manche Konzerne streichen die Dividende, Munich Re will sie erhöhen. Warum Chef Joachim Wenning das sogar in diesen Zeiten leisten kann.

Heftig interveniert

Was das Eingreifen der Schweizer Notenbank für den Franken heißt.

Karten mit vielen Extras

Auch bei Kreditkarten gilt: Luxus kostet. Teil 2 unseres großen Tests: Goldkarten.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Werbung

Bildquellen: Finanzen Verlag