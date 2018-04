Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Lebensversicherungen im Härtetest

Knapp eine Billion Euro haben die Deutschen in Lebensversicherungen liegen. Doch die Sorgen um die Branche wachsen. Wie es tatsächlich um sie steht, wie die Alternativen zu einer Kündigung der Police aussehen.

Kopf der Woche: Tim Mälzer

Der TV-Star und Koch über Dosenravioli, miese Küchenarbeit und verbranntes Vermögen.

Klassiker im Duell

Nivea und Persil - zwei Marken, zwei Klassiker. Einer von Beiersdorf, einer von Henkel. Welche der beiden DAX-Aktien die bessere ist.

Geldhaus in der Führungskrise

Die Kritik an Deutsche-Bank-Chefkontrolleur Achleitner wächst.

Licht und Schatten

Durch Facebook sind einige ­Techgrößen in Ungnade gefallen. Bei anderen lohnt der Einstieg.

Neuling im Fokus

Daniel Ek hat den Streamingdienst Spotify unkonventionell und erfolgreich an die Börse gebracht. Sollen sich Anleger einloggen?

Die Millionen-Wette

Dachfondspionier Eckhard Sauren fordert die ETF-Branche heraus

Premiumkarten im Test

Gold-Kreditkarten bieten oft zusätzliche Leistungen, kosten aber mehr Gebühr. Welche Karten im Test überzeugen.

Hilfreiche Zehnerregel

Börsenweisheiten gibt es viele, doch diese ist sehr simpel und verspricht langfristigen Erfolg.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag