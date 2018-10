Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag jetzt wieder im Handel

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Wachstum pur: Die neun stärksten Nebenwerte Deutschlands

Solide Bilanzen, hohe Zuwächse: neun Nebenwerte mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum, die Anleger haben sollten.

Ändert sich was?

Beim Thema Wohnen geht es um mehr als Mieten und Kaufpreise. Christian Ulbrich, der Chef des Maklerhauses Jones Lang LaSalle, denkt auch daran, wie wir wohnen werden.

Nachgehakt bei Klaus Deller

Was der Knorr-Bremse-Chef mit dem MDAX-Kandidaten vorhat.

Bühne frei für Luxus

Sportwagenbauer Aston Martin hat das Börsendebüt verpatzt. Was Ferrari besser macht.

Die Etappensieger

Die besten Fonds 2018 für Deutschland, Europa und die Welt - und ihre Aussichten.

Bringt das was?

Am Sonntag geht die Präsidentschaftswahl in Brasilien in die erste Runde. Die Euphorie von früher wird sie nicht bescheren.

Wieso Konzernchef Sturm und die Anleger feiern dürfen.

Frankfurt intern

Hinter die Kulissen von Creditshelf geschaut.

Neuer Chef, alte Probleme

Weshalb in Südafrika Ernüchterung eingekehrt ist.

Inliner sind zurück

Nach einer Sperre sind die Papiere nun wieder erhältlich.

Die Tür zum Eigenheim?

Was das Baukindergeld bringt, wer es kriegt und warum es das nicht nur fürs erste Eigenheim gibt.

Geld zurück vom Fiskus

Jahrelang wurden bei der Steuer Krankheitskosten falsch berechnet - jetzt zahlen die Finanzämter.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag