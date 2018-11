Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag jetzt wieder im Handel

€uro am Sonntag

38 Milliarden Euro Rekord-Dividende: Wer wie viel zahlt

Deutschlands Top-Konzerne werden 2019 mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten als jemals zuvor. Einige stoßen nun jedoch an ihre Grenzen.

Kopf der Woche: Carlos Ghosn

Der Auto-Boss im Knast: Wie konnte es nur so weit kommen?

Vorbauen

BASF bereitet sich auf eine Abkühlung der Nachfrage vor. Mit neuer Strategie will der Chemieriese dann sogar mehr Gewinn einfahren.

Umbauen

Brasiliens nächster Präsident Jair Bolsonaro ist rechtsextrem und demokratiefeindlich - und trotzdem der Mann, auf den Investoren hoffen.

Spürbarer Gegenwind

Aktien von Vermögensverwaltern wie Blackrock liefen an der Börse. Warum das erst mal vorbei ist.

Das 1 x 1 der Geldanlage

Teil 7 der Serie: Wo die Psyche Anlegern ein Bein stellt, wie Aktionäre ihr Selbst überlisten.

Hier stimmt was nicht!

Risse im Geschäftsmodell von Restaurant Brands, zu deren Marke auch Burger King zählt.

Aktie im Brennpunkt

Klassiker Coca-Cola ist an der Wall Street heiß begehrt.

Trau, schau, wem

Wie sich Anleger über die Bonität der Anbieter informieren können.

Risikofaktor Bauträger

Wer in eine Neubauwohnung investiert, hofft auf attraktive ­Rendite. Doch Anleger kaufen auch Risiken ein.





