Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag jetzt wieder im Handel

Die besten Fonds der Welt: Bis zu 570 Prozent Gewinn!

Anleger haben hierzulande die Auswahl aus Tausenden Fonds und ETFs. €uro am Sonntag hat die Top-Produkte aus fünf Produkt­kategorien gefunden.

Comeback

Fresenius-Chef Sturm verspricht Rückkehr in die Erfolgsspur.

Alles bleibt anders

André Rüegg hat die Schwei­zer Finanzboutique Bellevue Group radikal umgebaut. Warum er das tat, wie es sich auszahlt.

Edelmetall-Rally

Wie weit Gold, Silber und Palladium noch steigen werden.

Raus auf die Erfolgsspur

VW spaltet seine Lkw-Sparte ab, um neuen Schwung in die Aktie zu bringen. Andere werden folgen.

Bleibt spannend

Der Wirecard-Krimi geht weiter: Während die Finanzaufsicht ihr Verbot von Leerverkäufen rechtfertigt, haben Investoren einen Weg gefunden, es zu umgehen.

Bleibt führend

Mit dem Aufstieg Amazons sahen viele schon den Abstieg Walmarts gekommen. Falsch. Der US-Handelsriese wächst kräftig - auch und gerade das Geschäft im Web.

Spielend investieren

Wie Anleger mit Zertifikaten vom Computerspiel-Boom profitieren.

Onlinebroker im Test

Teil 3: Alles über Fondshandel und Sparpläne - und der Gesamtsieger.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



