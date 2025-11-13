Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Vormittag im Sinkflug
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 39,8 Prozent auf 2,12 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 39,8 Prozent auf 2,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Highland Critical Minerals-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,87 EUR aus. Bei 2,44 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 213.286 Highland Critical Minerals-Aktien.
