Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Vormittag im Sinkflug

13.11.25 09:22 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Vormittag im Sinkflug

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 39,8 Prozent auf 2,12 EUR abwärts.

Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
2,18 EUR -1,34 EUR -38,07%
Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 39,8 Prozent auf 2,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Highland Critical Minerals-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,87 EUR aus. Bei 2,44 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 213.286 Highland Critical Minerals-Aktien.

Redaktion finanzen.net

