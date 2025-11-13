DAX24.070 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.986 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1641 +0,4%Öl63,15 +0,8%Gold4.205 +0,2%
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Nachmittag im Tiefenrausch

13.11.25 16:08 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Nachmittag im Tiefenrausch

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 53,4 Prozent auf 1,64 EUR.

Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
1,50 EUR -2,02 EUR -57,39%
Der Highland Critical Minerals-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:05 Uhr verlor das Papier 53,4 Prozent auf 1,64 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie sank bis auf 1,61 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 458.706 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

