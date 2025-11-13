Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Nachmittag im Tiefenrausch
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 53,4 Prozent auf 1,64 EUR.
Der Highland Critical Minerals-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:05 Uhr verlor das Papier 53,4 Prozent auf 1,64 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie sank bis auf 1,61 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 458.706 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.
