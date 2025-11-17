DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Aktie im Blick

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals gewinnt am Montagvormittag kräftig

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Das Papier von Highland Critical Minerals konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 11,4 Prozent auf 2,06 EUR.

Um 09:17 Uhr wies die Highland Critical Minerals-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 11,4 Prozent auf 2,06 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Highland Critical Minerals-Aktie sogar auf 2,08 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.306 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

