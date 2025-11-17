Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals gewinnt am Montagvormittag kräftig

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Das Papier von Highland Critical Minerals konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 11,4 Prozent auf 2,06 EUR.

Um 09:17 Uhr wies die Highland Critical Minerals -Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 11,4 Prozent auf 2,06 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Highland Critical Minerals-Aktie sogar auf 2,08 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.306 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.

