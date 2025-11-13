DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Kursentwicklung im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Donnerstagmittag im Sinkflug

13.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Aktionäre schickten das Papier von Highland Critical Minerals nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 35,8 Prozent auf 2,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
2,10 EUR -1,42 EUR -40,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:51 Uhr rutschte die Highland Critical Minerals-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 35,8 Prozent auf 2,26 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Highland Critical Minerals-Aktie ging bis auf 1,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 263.828 Highland Critical Minerals-Aktien.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs

DatumMeistgelesen
