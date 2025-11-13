Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Donnerstagmittag im Sinkflug
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Aktionäre schickten das Papier von Highland Critical Minerals nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 35,8 Prozent auf 2,26 EUR.
Um 11:51 Uhr rutschte die Highland Critical Minerals-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 35,8 Prozent auf 2,26 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Highland Critical Minerals-Aktie ging bis auf 1,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 263.828 Highland Critical Minerals-Aktien.
