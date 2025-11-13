Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Donnerstagmittag im Sinkflug

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Aktionäre schickten das Papier von Highland Critical Minerals nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 35,8 Prozent auf 2,26 EUR.

Um 11:51 Uhr rutschte die Highland Critical Minerals -Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 35,8 Prozent auf 2,26 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Highland Critical Minerals-Aktie ging bis auf 1,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 263.828 Highland Critical Minerals-Aktien.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung