Highland Critical Minerals Aktie News: Bullen treiben Highland Critical Minerals am Mittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Zuletzt wies die Highland Critical Minerals-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 9,2 Prozent auf 2,02 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Highland Critical Minerals konnte um 11:50 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 9,2 Prozent auf 2,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 2,08 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,04 EUR. Zuletzt wechselten 54.637 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie
Highland Critical Minerals-Aktie im Blick: Gegenbewegung nach heftiger Korrektur?
Highland Critical Minerals Aktie: Starke Volatilität trotz fehlender News - Jetzt handeln?
Highland Critical Minerals-Aktie schnellt hoch: Kursrally nach Explorations-Update hält an
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Analysen zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.