Highland Critical Minerals Aktie News: Bullen treiben Highland Critical Minerals am Mittag an

Highland Critical Minerals im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Zuletzt wies die Highland Critical Minerals-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 9,2 Prozent auf 2,02 EUR nach oben.

Das Papier von Highland Critical Minerals konnte um 11:50 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 9,2 Prozent auf 2,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 2,08 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,04 EUR. Zuletzt wechselten 54.637 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.

