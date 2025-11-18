DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.434 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,08 +0,1%Gold4.066 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Highland Critical Minerals im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Anleger setzen Highland Critical Minerals am Dienstagnachmittag unter Druck

18.11.25 16:08 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Anleger setzen Highland Critical Minerals am Dienstagnachmittag unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 33,2 Prozent auf 1,31 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
1,34 EUR -0,62 EUR -31,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Highland Critical Minerals-Aktie wies um 16:02 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 33,2 Prozent auf 1,31 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 1,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,72 EUR. Bisher wurden heute 52.790 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Highland Critical Minerals-Aktie im Fokus: Spannung vor möglicher Gold-Abspaltung

Highland Critical Minerals-Aktie im Blick: Gegenbewegung nach heftiger Korrektur?

Highland Critical Minerals Aktie: Starke Volatilität trotz fehlender News - Jetzt handeln?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung