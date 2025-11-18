Highland Critical Minerals Aktie News: Anleger setzen Highland Critical Minerals am Dienstagnachmittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 33,2 Prozent auf 1,31 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Highland Critical Minerals-Aktie wies um 16:02 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 33,2 Prozent auf 1,31 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 1,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,72 EUR. Bisher wurden heute 52.790 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie
Highland Critical Minerals-Aktie im Fokus: Spannung vor möglicher Gold-Abspaltung
Highland Critical Minerals-Aktie im Blick: Gegenbewegung nach heftiger Korrektur?
Highland Critical Minerals Aktie: Starke Volatilität trotz fehlender News - Jetzt handeln?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Analysen zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.