Highland Critical Minerals Aktie News: Anleger setzen Highland Critical Minerals am Dienstagnachmittag unter Druck

Highland Critical Minerals im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 33,2 Prozent auf 1,31 EUR.

Die Highland Critical Minerals -Aktie wies um 16:02 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 33,2 Prozent auf 1,31 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 1,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,72 EUR. Bisher wurden heute 52.790 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.

