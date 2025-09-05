Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Hims Hers Health

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 50,55 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 4,4 Prozent auf 50,55 USD zu. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,55 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 49,28 USD. Bisher wurden heute 861.497 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,48 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 73,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315,65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,572 USD fest.

Redaktion finanzen.net

