Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 37,80 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 37,80 USD ab. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 37,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,92 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 344.458 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 48,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 49,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 03.11.2025 vor. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hims Hers Health mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 598,98 Mio. USD im Vergleich zu 401,56 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 01.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,481 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

