Blick auf Aktienkurs

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag im Aufwind

17.11.25 16:08 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 37,18 USD.

Hims & Hers Health
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 37,18 USD zu. Bei 37,63 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,67 USD. Zuletzt wechselten 387.819 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 96,29 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 48,47 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 03.11.2025 vor. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hims Hers Health mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent auf 598,98 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 401,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hims Hers Health.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,469 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

