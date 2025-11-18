Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Dienstagnachmittag nach

Blick auf Hims Hers Health-Kurs

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 34,65 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 34,65 USD. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 34,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 534.534 Hims Hers Health-Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 110,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,30 USD am 19.11.2024. Mit einem Kursverlust von 44,30 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 03.11.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hims Hers Health mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 401,56 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 598,98 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2027 erwartet.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,466 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

