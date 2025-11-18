Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend höher

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 36,01 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 36,01 USD. Im Tageshoch stieg die Hims Hers Health-Aktie bis auf 36,39 USD. Bei 35,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.230.161 Hims Hers Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Bei 19,30 USD fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,40 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Hims Hers Health ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 598,98 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 401,56 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.03.2026 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 01.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,466 USD im Jahr 2025 aus.

