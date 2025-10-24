Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend mit Kursplus

Kurs der Hims Hers Health

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 50,00 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 50,00 USD. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 50,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,00 USD. Bisher wurden via New York 1.286.674 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 45,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 18,33 USD. Mit einem Kursverlust von 63,35 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Hims Hers Health veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent auf 544,83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,568 USD je Aktie.

