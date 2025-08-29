HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Kurs der HOCHTIEF

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 218,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 218,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 218,80 EUR. Bei 217,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.284 HOCHTIEF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 228,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 105,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,23 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,77 EUR je Aktie belaufen.

