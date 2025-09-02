HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittwochmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 214,40 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 214,40 EUR. In der Spitze gewann die HOCHTIEF-Aktie bis auf 215,60 EUR. Bei 213,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.614 HOCHTIEF-Aktien.

Bei einem Wert von 228,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 105,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 50,79 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,77 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingefahren